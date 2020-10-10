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"Украину уничтожают со всех сторон": экс-вице-премьер о выезде заробитчан Люди работают за границей и хорошо себя чувствуют, заявил Колесников

Экс-вице-премьер-министр, бизнесмен Борис Колесников в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проблеме оттока украинского населения за границу.

«У нас экономически активная часть населения выезжает из страны, многие навсегда. И уезжают не пенсионеры, а молодые люди», - заявил бизнесмен.

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По его словам, сегодня люди едут на Запад, в ту же Польшу и дальше, получают соответствующую работу – больше 1000 евро зарплаты в большинстве своем – и хорошо себя чувствуют.

«Кроме того, вывозят нашу молодежь – русскоязычную все московские и питерские ВУЗы вытягивают, как будто пылесосом. То же самое происходит и с польскими вузами, и с чешскими – детям дают образование, по сути дела, бесплатно. Так что Украину уничтожают со всех сторон», - отметил Колесников.

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Ранее бывший вице-премьер-министр Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" назвал главное отличие образования в Украине и в США.