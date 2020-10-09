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"Удачный визит": экономист объяснил, что Зеленский привез из Великобритании Михаил Кухар подвел итоги поездки главы государства в Соединенное Королевство

Визит в Великобританию президента Украины Владимира Зеленского стал удачным с экономической точки зрения, удалось достичь выгодных соглашений по торговле и инвестициям.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал экономист Михаил Кухар.

По мнению экономиста, "это очень удачный визит, такие редко случаются".

"Во-первых, у Украины есть зона свободной торговли с Евросоюзом, но там квоты по всем видам продукции. Эти квоты Украине никто не уменьшил, но так как Британия вышла из ЕС, у нас есть дополнительно 20% на томатную пасту, на курятину 12 тыс. тонн – очень много товарных позиций, которые шли в ЕС, а теперь еще сверху около 20% этих квот мы можем поставлять в Великобританию", - рассказал Кухар.

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Также Кухар напомнил о намерении Украины привлечь британские инвестиции в строительство финансового центра Киев-Сити – "это проект на несколько миллиардов долларов, который начнется в следующем году".

"И третье – кредитное агентство. У нас были такие соглашения с Эксимбанком США, немецкой компанией "Гермес", но там всегда было 100% финансирование экспорта. Облегчение условий только до 20% британской продукции или инвестиций, а 80% продукции может быть украинской – это лучшие условия, которые у нас есть", - рассказал Кухар.

Эксперт отметил, что "в первую очередь речь идет об инвестициях, но кредитная составляющая тоже есть, это будет оборудование для украинских предприятий".

Напомним, что Украина и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов.

Президент Владимир Зеленский, комментируя это событие, заявил: "Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов".