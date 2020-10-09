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Бедность в Украине: экономист удивил числом граждан, которые копят сбережения Григорий Кукуруза рассказал, сколько украинцев считают себя бедными и какова официальная статистика

Более четверти украинцев находятся за чертой бедности, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. О том, как различаются методы подсчета, рассказал экономист Григорий Кукуруза в эфире канала "Украина 24".

"В Украине определен прожиточный минимум в размере 2 150 гривен. Это около 2,5 доллара в день, что по методологии Мирового банка — порог бедности. В Китае оценивают 2 доллара в день, но там 1,7% населения за чертой бедности. В ЕС считается чертой бедности 60% от средней зарплаты по стране. В зависимости от того, как считать и какие устанавливать стандарты, получается и черта бедности. Если говорить о базовых физических потребностях, около 5-6% населения Украины не могут полноценно питаться. Еще 40% вынуждены, по своим оценкам, отказываться от чего-то, и всего 10% формируют сбережения", — сказал он.

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Экономист заявил, что за короткое время значительно изменить ситуацию невозможно.

"Бедными себя считают 45% украинцев. А по методологии, которая у нас принята, получается 25%. Конечно, цифры отличаются. Краткосрочно это никак не изменить. Но эволюционно Украина быстро развивается. В 2000 году средняя зарплата была 40 долларов, а сейчас 480. Средняя пенсия была 12 или 15 долларов, сейчас 120-150. Процесс идет, и идет очень быстро, если смотреть с точки зрения макроэкономики. Но за год-два какие-то кардинальные перемены невозможно сделать", — сказал он.

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Также эксперт отметил, что Украина прошла пик экономического кризиса.

"Мы кризис уже пережили, он был в апреле-мае. Но уже мы в принципе вернулись по зарплатам и пенсиям на докризисный уровень и вышли на стойкую кривую экономического роста", — заявил он.

Ранее нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная рассказала, какой будет курс доллара и средняя зарплата в 2021 году.