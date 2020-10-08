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Нужно начать с НАБУ — экономист о скандальном деле по энергетике Борис Кушнирук рассказал, нужно ли привлекать к ответственности за неправдивые данные эксперта НАБУ

В ГБР заявили, что эксперт НАБУ дала заведомо неправдивые данные по делу "Роттердам+". Против Ирины Педь открыли уголовное производство, ей угрожает 5 лет лишения свободы. Ситуацию прокомментировал экономист Борис Кушнирук в эфире канала "Украина 24".

"Начинать надо со следователей, с детективов НАБУ. Это не редкость для правоохранительной системы — если они не могут получить необходимый им результат, который в их представлении является правильным, то используют подставных свидетелей и подставных экспертов. Поэтому в первую очередь нужно ставить вопрос, в какой мере сами детективы НАБУ действовали согласно закону. То, что они заказали и оплатили экспертизу уже после закрытия дела, уже само по себе является нарушением. Также они привлекли эксперта, который готов подписать что угодно. Была бы неплохая история, если бы так случилось (эксперт понесла наказание — ред.), потому что безответственность людей, которые могут вот так просто ставить свои подписи, должна быть наказуема. Но все равно в первую очередь я бы начал с НАБУ", — сказал он.

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Также эксперт ответил на вопрос, не подставили ли детективы НАБУ эксперта специально.

"Нет. Им был нужен вывод, который бы подтвердил правомерность их действий. Но, во-первых, они действовали уже после закрытия дела. То есть тут вопрос формально-процедурных моментов и использования государственных средств. Во-вторых, именно для таких дел и появляются подобные эксперты и свидетели", — сказал он.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" при отсутствии достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения антикоррупционной прокуратуры от 28 августа о закрытии дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.