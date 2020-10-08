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Подорожание неизбежно: названы два продукта, на которые подскочат цены Есть продукты, на которые сохраняется колебание цен относительно сезона, заявила эксперт

Аналитик Рro-Consulting Марина Романюк в эфире телеканала «Украина 24» назвала продукты питания, цены на которые вырастут в ближайшие месяцы.

«Стоит ожидать подорожания продуктов, в частности, яиц и мяса птицы. Это связано с тем, что, во-первых, эти товары относятся к категории необходимых продуктов, которые потребляются в первую очередь; и во-вторых, с тем, что это сезонные продукты, на которые сохраняется колебание цен относительно сезона», - заявила эксперт.

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По ее словам, подорожание будет на уровне 15% от нынешней стоимости продуктов.

«Цены вырастут на 10% -15% от цен, которые имеем на данный момент. Это произойдет в ближайшие месяцы. Надо учесть тот факт, что на Новый год будет повышенный спрос, и до конца года цена также не будет падать», - отметила Романюк.

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Напомним, президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса в эфире телеканала "Украина 24" назвал предпосылки для подорожания хлеба в Украине.