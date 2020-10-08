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Дело "Роттердам+": эксперту НАБУ грозит 5 лет Данные, представленные экспертом, вводят в заблуждение суд, заявляет адвокат

Эксперту НАБУ Ирине Педь, которую связывают с делами Януковича и которая единственная из украинских и международных специалистов предоставила заключение, что формула «Роттердам+» якобы нанесла государству ущерб, грозит 5 лет лишения свободы. Против нее открыли уголовное производство, свидетельствуют данные Госбюро расследований.

По словам адвоката Натальи Дригваль, представленные данные заведомо ложные и вводят суд в заблуждение.

«Это не имеет никакого отношения к законным источникам доказательств. Поскольку, во-первых, проведено вне сроков досудебного расследования. Во-вторых, очень интересен механизм, как эксперты все-таки получают в редких случаях выводы о наличии вреда. Ни одно государственно-экспертное учреждение не смогло подтвердить незаконность формулы «Роттердам+» и не смогло подтвердить, опять же, причинение вреда», - заявила Дригваль.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствием достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения антикоррупционной прокуратуры от 28 августа о закрытии дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.