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На цены влияет много причин: эксперт о том, подорожают ли хлеб и продукты По словам экономиста, нынешнее падение цен на овощи борщевого набора, бананы и лимоны - это временно

Рост цен на продукты питания может продлиться до конца года, считает экономический эксперт Максим Праздников.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Если говорить об официальной статистике – инфляционные процессы достаточно умеренны, инфляция составляет менее 3%. Но есть и реальная жизнь. И если мы посмотрим на то, что происходит на самом деле, то можно заметить, что по очень многим группам цены выросли достаточно существенно. И этот процесс может продлиться до конца года", - сказал эксперт.

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Праздников обратил внимание на то, что на цену влияет много факторов.

"Посмотрим, что происходит с горюче-смазочными материалами, которые влияют на стоимость всех продуктов. С одной стороны мы наблюдали падение цены в определенный промежуток времени, если сравнивать год к году, можно сказать, что цена стала меньше. С другой стороны – рост курса, который повлияет на корректировку. На каждую из продуктовых групп влияет большое количество факторов - удобрения, корма, ГСМ, запчасти на технику, рост курса", - сказал экономист.

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Праздников считает, что цена на хлеб будет держаться на нынешнем уровне.

"Думаю, что по возможности будут стараться держать цену на том уровне, который есть, и не допустить подорожания, поскольку это одна из основных позиций, на которую все смотрят", - сказал он.

Также эксперт отметил, что нынешнее удешевление картошки, свеклы, капусты, бананов, лимонов - это временный фактор.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" экономист Олег Пендзин рассказал, что продукты осенью подорожают, но не критично.