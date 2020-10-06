16:08, Сегодня

Подорожание хлеба: экономист рассказал, что влияет на цены Борис Кушнирук рассказал, повлияет ли курс гривни на стоимость хлеба

Зерно в этом году подорожает, однако Украина не останется без хлеба. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, отвечая на вопрос, может ли курс национальной валюты существенно влиять на цену хлеба.

"Все зерновые привязаны к ценам на мировых рынках, потому что это сырьевой товар. Любой производитель продаст его по той цене, по которой его можно выгодно продать, в том числе за границу. Мы не останемся без хлеба, потому что определенные объемы производители все равно закупают, кроме того, есть государственные резервы, которые формируются. В этом году ухудшилась урожайность, соответственно, зерно и на внешних рынках будет стоить дороже", — сказал он.

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При этом цены на хлеб могут вырасти из-за других факторов, добавил эксперт.

"Кроме фактора, связанного с ценами на зерновые продукты, есть целый ряд факторов, которые будут влиять на цены на хлеб. Во-первых, если мы увеличиваем минимальную зарплату сотрудникам пекарен, соответственно ее потом надо перевести на стоимость (хлеба - ред.). Сейчас НКРЭКУ собирается повысить цену на экспорт электроэнергии — а это тоже (невыгодно - ред.) для пекарен, где все делается практически на электроэнергии", — сказал он.

Ранее президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса рассказал, на сколько может подорожать хлеб этой осенью.