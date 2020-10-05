Сейчас самая низкая цена — экономист назвал продукты, которые скоро подорожают

Продукты осенью подорожают, но не критично, рассказал экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"Реальное ограничение, которое есть по цене на любые продукты, которые мы едим, — это доходы украинцев. Если учесть, что мы стали беднее, чем в прошлом году, объективно это ограничивает возможности поднятия цен. Если говорить о хлебе, есть объективные факторы для его подорожания с точки зрения себестоимости. Но подорожание будет максимум 5% до конца года — просто из-за бедности населения", — сказал он.

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Экономист рассказал, на какие продукты цены скоро поднимутся.

"Мы сейчас на самой нижней цене по овощам и фруктам, заканчивается сбор урожая. Все, что будет дальше, будет однозначно расти в цене к новому году, даже за счет стоимости хранения. Поэтому мы увидим рост на 5-7%, а то и до 10%, всех овощей — борщевого набора, картофеля, всего, что у нас есть на столе. Если кто-то хочет делать закрутки, то сейчас самое время, так как цены самые низкие", — сказал он.