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Хлеб в Украине подорожает — эксперт назвал цифру Алекс Лисситса рассказал, как меняется потребление хлеба в Украине и как изменятся цены

Хлеб в Украине подорожает из-за повышения цен на пшеницу, сахар и подсолнечное масло — об этом заявляют во Всеукраинской ассоциации пекарей, называя цифру в 40%. Ситуацию прокомментировал президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса в эфире канала "Украина 24".

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"Нужно делить украинский хлеб на две части. В первую очередь, это хлеб, который производится на промышленных хлебокомбинатах, которые остались нам в наследство еще от Советского Союза. Речь идет о социальных сортах хлеба — украинский черный или батон. Там около 40% составляет зерно. Если взять в целом по производству хлеба в Украине, ситуация немного другая. В СССР хлеб в основном изготовлялся на больших промышленных комбинатах, и соответственно, основное потребление было рассчитано на 100 кг (в год — ред.)на одного человека. За последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Еще в 2000 году украинцы потребляли около 50 кг хлеба на человека, а сейчас мы потребляем около 25", — сказал он.

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Эксперт объяснил, почему снижается потребление хлеба и что будет, если он еще подорожает.

"Люди переходят от массового потребления хлеба к другим продуктам. Есть перемена в привычках потребления. Второй фактор — разнообразие выбора. На украинском рынке за последние 15 лет появилось огромное количество небольших пекарен, которые дают альтернативу. И после того, как был либерализирован рынок хлеба, отследить цены и в маленьких пекарнях, и в супермаркетах, занимающихся своей выпечкой, и там, где есть прогнозированное крупное производство, очень сложно. Говорить о том, что спонтанно цена вырастет на 40%, нельзя. Цена на пшеницу растет с начала года, и связано это с рядом факторов. Цена на зерно является стабильно высокой, начиная с марта. Почему пекари до сих пор не адаптировались, я не понимаю. Сейчас украинский хлеб стоит около 25 грн за кг. Если поднять цену до 40 грн, украинцы еще меньше будут его покупать. Поэтому говорить о том, что цены вырастут на 40%, преждевременно. Если рост и будет, то в разумных пределах: 5-10%, не больше", — сказал он.

Ранее доктор экономических наук Владислав Зимовец заявил, что в начале следующего года украинцы могут почувствовать рост цен.