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Кривой Рог вносит немалую часть в ВВП Украины – Шевчик об успехах города Кривой Рог должен быть комфортным, современным и безопасным, заявил Шевчик

Кандидат в мэры Кривого Рога от партии «Слуга народа», гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик в проекте «Украина выбирает» в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о потенциале развития Кривого Рога при бюджете города в 74 млрд грн.

«Кривой Рог сегодня вносит в ВВП страны 7%, а в ВВП Днепропетровской области – 38%. Город, жители которого в принципе так много делают для страны, должен быть и комфортным, и современным, и безопасным. И опыт городов Украины, которые встали на путь развития, указывает на то, что с подобным бюджетом, и даже с меньшим, это возможно», - заявил Шевчик.

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Он подчеркнул, что сегодня есть примеры городов, которые уже достигли определенных успехов: Харьков, Винница, Ивано-Франковск, Львов, Мариуполь.

«Бюджет Кривого Рога в этом году – 74 млрд грн, а бюджет Мариуполя – 4 млрд грн. А города выглядят по-разному. В Мариуполе 500 тыс. жителей, у нас – 620 тыс., но при этом города при такой разнице в бюджетах выглядят не в пользу Кривого Рога. С таким бюджетом город может и должен выглядеть по-другому. С таким потенциалом город может выглядеть иначе. Вопрос – в открытости, прозрачности и эффективности», - отметил кандидат в мэры.

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Ранее кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик в эфире проекта "Украина выбирает" рассказал, почему в "Слуге народа" выбрали именно его кандидатуру для участия в выборах, а не нардепа Юрия Корявченкова, известного как Юзик из "95 квартала".