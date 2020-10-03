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Новая экспертиза по "Роттердам+" незаконна — адвокат объяснила причины Ирина Одинец рассказала, почему нельзя учитывать экспертизу от НАБУ

В НАБУ хотят приобщить к закрытому делу "Роттердам +" новое заключение экспертизы. Адвокат Ирина Одинец в эфире канала "Украина 24" рассказала, почему считает эту экспертизу незаконной.

"Я считаю, что эта экспертиза является фальсификацией доказательств, потому что, во-первых, она не могла проводиться после закрытия дела и не могла проводиться в то время, когда дело остановлено, поскольку это полностью противоречит кодексу. Во-вторых, я уверена, что она (экспертиза — ред.) сфальсифицирована именно потому, что почти все государственные экспертные учреждения в Украине подтвердили обоснованность и правильность формулы, и только один частный эксперт якобы нашел там убытки", — сказала она.

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Адвокат рассказала, какие у специалистов есть вопросы к эксперту, проводившего экспертизу.

"Основные претензии к специалисту в том, что, во-первых, экспертиза проводилась в закрытом деле. Во-вторых, выводы эксперта сделаны на основании документов, которые она в глаза не видела как минимум. В этой претензии предоставляются какие-то таблички, "экселевские "файлы, сделанные детективами, то есть это не является доказательством по делу. Дело не открыто. Сейчас нам не известно, что дело было возбуждено, и дело не может быть открыто. Это выглядит как недоразумение между правоохранительными органами, а именно между НАБУ и прокурором, поскольку они перешли в активное противостояние в этом деле, а страдают обычные люди, которые были подозреваемыми", — сказала она.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствием достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения антикоррупционной прокуратуры от 28 августа о закрытии дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.