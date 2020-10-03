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Украинское масло в Испании дешевле, чем в Украине — экономист назвал причину Олег Пендзин рассказал, как в Украине можно снизить цены

Масло украинского производства за рубежом стоит дешевле. Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"Вы знаете, что на сегодняшний день украинское (подсолнечное — ред.) масло в Испании дешевле, чем в Украине. А знаете почему? Потому что там налог на добавленную стоимость на продукты питания 5%, у нас — 20%. Кстати, есть директива ЕС, которая предусматривает, что на пищевые продукты налог на добавленную стоимость может быть от 5% до 7%", — сказал он.

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Эксперт назвал цифру, на сколько могли бы быть дешевле товары в Украине.

"Вместе с тем в Украине и на промышленные товары, и на продукты - 20% (НДС - ред.). Сделайте так, как это сделано в Европе, вы как минимум на 15% можете удешевить продукты питания", — сказал он.

Ранее экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что Украина с 2015 года находится в состоянии технического дефолта.