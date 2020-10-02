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Курс валют в Украине: экономист рассказал, запасаться ли долларами Олег Пендзин рассказал, будут ли скачки курса в ближайшем году

Стоит ли ожидать скачков курса доллара в ближайшем году, рассказал экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24".

"В бюджете на следующий год заложен доллар по 29,1 грн в качестве ориентира. Исходя из того, что НБУ теперь вместе с правительством имеют значительно более тесное сотрудничество, чем при предыдущем руководителе — наверное, такой среднегодовой курс и будет", — сказал он.

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Пендзин отметил, что сейчас нет смысла срочно покупать доллары для сохранения сбережений.

"Поэтому, я так думаю, сейчас мы видим небольшую девальвацию, и где-то до конца этого года мы увидим курс 29 грн за доллар. А дальше все будет двигаться в пределах 29,1 как среднегодовой курс. Сейчас бежать и покупать (доллары - ред.) нет смысла", — сказал он.

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