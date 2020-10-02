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Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о громких планах Кабмина Внедряя новую накопительную систему в кризисный период, Украина рискует, считает Андрей Павловский

Новая пенсионная система, анонсированная Кабинетом министров, будет действовать не для всех категорий граждан.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

"Во-первых, не сразу и не для всех (будет внедрена система - ред.). Насколько я понимаю, речь идет о законопроекте, там идет речь о так называемых профессиональных накопительных фондах, и они будут касаться только тех людей, которые работают на вредных производствах. Пока что нет законопроекта, который бы вводил обязательную государственную накопительную систему для всех граждан. И опять-таки там будет идти речь о тех, кто моложе 35 лет..." - сказал эксперт.

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Павловский считает, что сначала будет идти "тестирование" на отдельных гражданах.

"Сначала протестируют на профессиональных системах для отдельных категорий людей, которых не так уж и много, и потом, если будет удачно, внедрят для других", - сказал Павловский.

Также он обратил внимание на риски введения накопительной системы в условиях кризиса.

"Нужно отметить, что тут есть много предостережений и угроз. Например, представители МВФ, Мирового банка неоднократно писали руководителям Украины, чтобы они не торопились в условиях войны и экономического кризиса внедрять накопительную пенсионную систему, потому что опыт тех же восточноевропейских стран, которые это делали во время кризиса в 2008 году, показывает, что эти системы могут превратиться в одну большую финансовую пирамиду. Чтобы они были успешными, нужно, чтобы доходность на этих накопительных счетах хотя бы на 3% превышала средний уровень инфляции по стране", - сказал Павловский.

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Отметим, что Кабинет министров планирует объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и ввести дополнительный взнос для работника. На первых этапах работы из зарплаты сотрудника будут вычитать 2% и откладывать сумму на счет. В итоге, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, люди, вышедшие на пенсию, будут получать более высокие выплаты.