Людям отдадут землю: у Зеленского назвали срок

Вместе с правом на землю будет усилена ответственность за пользование ею, заявил Лещенко

Людям отдадут землю: у Зеленского назвали срок

Председатель Госгеокадастра Украины и уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал, когда объединенные территориальные общины получат землю в собственность.

«Новосозданным общинам (после выборов 25 октября - ред.) надо будет принять историческое решение, эти общины в лице депутатов и глав ОТГ должны будут принять от Госгеокадастра по акту приема/передачи все земли государственной формы собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Они будут обязаны зарегистрировать соответствующие земельные участки и стать полноценными распорядителями, хозяевами на своей земле, и они будут нести полную ответственность за все решения, которые будут приниматься ими по земельным вопросам», - отметил Лещенко.

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Он также рассказал о злоупотреблениях, происходящих на местах, и как с этим борются.

«(Мы боремся со злоупотреблениями - ред.) путем обеспечения контрольно-надзорной функции Госгеокадастром, учитывая, что во многих общинах есть проблема нецелевого использования земельных участков. Речь идет о сенокосах и пастбищах, прибрежных полосах, землях заповедного фонда. Мы для этого усилили норму ответственности за нецелевое использование, которая с 2007 года не пересматривалась. Мы втрое увеличили штрафы по постановлению Кабмина - до 8 тыс. грн. Вместе с правом распоряжения землями мы усиливаем правовую ответственность за использование этих земель», - заявил чиновник.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал закон об открытии рынка земли, который Верховная Рада приняла 31 марта.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Роман Лещенко реформы земля