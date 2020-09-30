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Будем платить за электричество меньше - "слуга народа" рассказала о новых тарифах За счет увеличения потребления электроэнергии будет польза для экономики Украины, уверена депутат

Тарифы на электроэнергию с учетом подключения к сетям принесут пользу как потребителям и инвесторам, так и экономике Украины в целом.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, комментируя заседание Нацсовета реформ, которое прошло 29 сентября.

"Мы не услышали критических предостережений от игроков рынка по уменьшению стоимости подключения к сетям. Это очень важно, так как мы сможем таким образом уплатить стоимость подключения к сетям от 25% до почти 50%. Это на себе почувствует каждый потребитель, а в первую очередь – экономика Украины, потому что мы сможем увеличить объемы потребления электроэнергии", - сказала депутат.

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По словам Буймистер, на данный момент инвестору приходится очень долго ждать подключения.

"Сегодня ситуация сложная и критическая, новые потребители ждут подключения более года, они вынуждены платить и долго ждать, пока операторы системы распределения проведут все необходимые работы на подстанциях, потом протянут линии, и только после этого смогут подключить потребителя за его же деньги. Ни один инвестор, ни один бизнес не заработает без качественного подключения", - сказала Буймистер.

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По ее словам, "каждый будет платить меньше".

"Каждый потребитель, который подключается к сетям, будет платить намного меньше, это касается не только инвесторов, но и любого человека, который вводит в эксплуатацию загородный дом или покупает квартиру, где заложена стоимость подключения к сетям. Второй эффект, отложенный во времени – создание новых рабочих мест там, где ранее это было почти невозможно", - сказала нардеп.

По словам Буймистер, сейчас все зависит от НКРЭКУ: "Все проекты решений уже готовы и написаны, речь идет только о том, чтобы регулятор вынес позитивное решение".

Напомним, ранее Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о пользе RAB-тарифа в Украине.