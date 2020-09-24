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Миру обещают голод: экономист рассказал, чем может помочь Украина Украина может поделиться зерном, которого собирает больше, чем нужно, считает Олег Пендзин

Количество голодающих в мире растет, и экспортный потенциал Украины будет востребован.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал экономист Олег Пендзин.

"Мы крупный аграрный производитель. И общий объем того, что мы экспортируем, значительно превышает тот объем, который остается в Украине. В прошлом году мы собрали 72 млн тонн зерновых, без масличных, в этом году будет где-то на уровне 65 млн, при том, что для своих нужд нам надо максимум 20 млн тонн. Экспортный потенциал по зерновым колеблется на уровне 45-50 млн тонн, примерно такое же соотношение по маслу", - сказал экономист.

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Пендзин обратил внимание на то, что возможности Украины будут востребованы в мире все больше и больше.

"Если учитывать цифры, которые нам сегодня дает Международная организация продовольствия, то, к сожалению, в мире до конца этого года в связи с пандемией количество голодающих увеличится. Тут Украина и ее возможности очень нужны в связи с тем, что мы крупнейший поставщик продовольствия в мире", - сказал Пендзин.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко заявил, что Украина может потерять экспорт зерна в этом году.