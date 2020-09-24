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Дело "Роттердама+" окончательно закрыто: адвокат сообщила детали Формулу расчета стоимости угля оправдали в Высшем антикоррупционном суде

Дело по формуле "Роттердам+" окончательно закрыто, формулу оправдали в Высшем антикоррупционном суде 24 сентября. Ситуацию прокомментировала адвокат Наталья Дрыгваль в эфире канала "Украина 24.

"Решение Высшего антикоррупционного суда свидетельствует, что решение прокурора о закрытии уголовного производства было законным и обоснованным. Прокурор в своем решении ссылался на совокупность следующих обстоятельств. О том, что в ходе проведения досудебного расследования, которое длилось в течение года с момента объявления подозрения виновным лицам, а по факту три с половиной года, орган досудебного расследования не только не нашел доказательства виновности, а и пришел к противоположным выводам: что в данном деле отсутствует состав преступления. Это явилось основанием для того, чтобы говорить, что все возможные меры по доказательству виновности исчерпаны. Были использованы максимальные сроки досудебного расследования. Это в совокупности говорило о законности решения о закрытии уголовного производства", — сказала она.

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Адвокат отметила, что это дело также имело репутационные последствия.

"За время проведения досудебного расследования репутационные потери очень сильно имели место в отношении компании ДТЭК, поскольку необоснованные подозрения в том, что компания была заинтересована в воздействии на государственного регулятора сказалось на финансовом положении компании. Здесь вступили в противодействие репутационные факторы, касающиеся деятельности НАБУ. Столкновение интересов компании и правоохранителей вызвали общественный резонанс", — сказала она.

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Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела "Роттердам+" за отсутствием достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения антикоррупционной прокуратуры от 28 августа о закрытии дела.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.