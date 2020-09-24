16:04, Сегодня

Громадам отдадут леса и реки - новый законопроект о земле Глава ведомства обратил внимание на то, что ранее вопросы распределения земли между органами местной власти не были урегулированы

Землеустроительная система будет приведена к единому стандарту, и все земельные ресурсы, вплоть до лесов и водоемов в структуре объединенных территориальных громад, будут переданы в их пользование.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, комментируя коллизии, которые возникают во время распределения земель между органами местной власти, не вошедшими в ОТГ, и созданными ОТГ.

"Система была основана на популизме, нужно это пересматривать. Представьте себе, что есть ОТГ, значит, мы вам отдаем землю, а если говорим о местном самоуправлении, то мы вам не отдаем, потому что вы не хотите объединяться в громады. Это была дискриминационная история, которая породила большое количество конфликтов", - сказал Лещенко.

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Глава Госгеокадастра привел в качестве примера следующую ситуацию.

"Есть село, не вошедшее в громаду, а через дорогу громада, у которой есть право распоряжаться (землей - ред.), а у села нет. И Госгеокадастр за рамками границ такого села что хочет, то и делает с этой землей", - сказал Лещенко.

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Глава Госгеокадастра отметил, что вскоре будет принят закон, который ликвидирует подобные коллизии.

"...Не будет корявой системы, где только ОТГ и органы местного самоуправления. У нас единая система координат, то есть все структуры в рамках ОТГ, и земельная децентрализация предусматривает передачу земель громадам, и параллельно мы примем закон №2194 (о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений - ред.), который в первом чтении пройден в Верховной Раде, - лес, вода, лесополосы, все, что есть в рамках громады, передается громаде", - сказал Лещенко.

Лещенко уверен, что "чиновник в Киеве или области сделает больше злоупотреблений, чем громада", так как люди на местах лучше понимают проблематику. По его словам, в соответствии с законом земельные решения будут приниматься непосредственно громадами, местными депутатами, не менее 2/3 голосов от коллегиального состава. Сами ОТГ выступают за принятие такого закона.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал закон об открытии рынка земли, который Верховная Рада приняла 31 марта.