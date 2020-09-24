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Земли из госсобственности отдадут громадам: в Госгеокадастре рассказали об идее Зеленского Территориальным громадам передадут в собственность 2 млн га земли сельскохозяйственного назначения

25 объединенных территориальных громад до сих пор не зарегистрировали права на земельные участки. О причинах рассказал в эфире канала "Украина 24" председатель Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

"Это вопрос ответственности, потому что половинчатые подходы в реализации земельных отношений, когда с 2018 года части громад передали землю, части громад не передали... Они обязаны зарегистрировать эту землю, а пока все находится в подвешенном состоянии, есть возможности для манипуляции, для теневой обработки земли, на договорах о совместной деятельности. И это вопрос ответственности непосредственно громад, которые взяли на себя эту землю", — сказал он.

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Лещенко рассказал, как власть хочет решать эту проблему.

"Поэтому мы подход упростили. Согласно поручению президента, после местных выборов Госгеокадастр передаст все земли ОТГ. Речь идет о более 2 млн гектаров земли. У нас формируется новое территориальное устройство, где есть область, район и громада. Это земли за пределами населенных пунктов, мы передаем эти земли громадам — они будут непосредственными титульными владельцами, они регистрируют ее в коммунальной собственности, и только громада, а не чиновник в Киеве, определяет судьбу этой земли", — сказал он.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация о "новом налоге на фермеров". Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал эту информацию и рассказал, что придумали в Верховной Раде.