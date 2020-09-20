Деньги и не только: украинцам рассказали о "сюрпризах" в одежде из секонд-хенда
Иногда в карманах одежды находят даже доллары
Люди, которые сдают одежду в секонд-хенд, нередко оставляют в карманах свои вещи или документы.
Об этом рассказал в эфире программы "Споживач має право" на телеканале "Украина 24" президент ассоциации "Дилеры одежды в секонд-хенд" Владислав Мясоедов.
"Это действительно бывает – в одежде секонд-хенд можно найти вещи, забытые там. Я как президент ассоциации несколько раз в год сдаю в британское или американское посольство паспорта, которые забыты при путешествиях или при других обстоятельствах", - отметил Мясоедов.
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О необычных находках также рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
"Мои друзья тоже находили деньги, правда, мытые. Это мытые доллары, хотя их все равно можно сдать. Это не проблема", - сообщил Несмиянов.
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Напомним, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24" развеял миф о популярных магазины "Конфискат".