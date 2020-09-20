09:48, Сегодня

Деньги и не только: украинцам рассказали о "сюрпризах" в одежде из секонд-хенда Иногда в карманах одежды находят даже доллары

Люди, которые сдают одежду в секонд-хенд, нередко оставляют в карманах свои вещи или документы.

Об этом рассказал в эфире программы "Споживач має право" на телеканале "Украина 24" президент ассоциации "Дилеры одежды в секонд-хенд" Владислав Мясоедов.

"Это действительно бывает – в одежде секонд-хенд можно найти вещи, забытые там. Я как президент ассоциации несколько раз в год сдаю в британское или американское посольство паспорта, которые забыты при путешествиях или при других обстоятельствах", - отметил Мясоедов.

Читайте также: Вернуть товар, который не подошел: украинцам дали практичный совет

Популярное видео "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко 10:08, 9 сентября "Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о судьбе Лукашенко и планах Путина 10:31, 2 сентября "Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике 11:36, 4 сентября

О необычных находках также рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

"Мои друзья тоже находили деньги, правда, мытые. Это мытые доллары, хотя их все равно можно сдать. Это не проблема", - сообщил Несмиянов.

Читайте также: Товары в интернете: как безопасно покупать онлайн

Напомним, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24" развеял миф о популярных магазины "Конфискат".