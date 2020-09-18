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Была нормальная дискуссия: Марченко рассказал, ждать ли транша от МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил, что Украина до конца 2020 года получит очередной транш от МВФ.

Комментируя встречу с представителем МВФ, которая состоялась 18 сентября, министр отметил:

"Вопросы по бюджету были, нормальная дискуссия, двигаемся дальше. Наша ключевая задача получить пересмотр программы, и поэтому мы бы хотели в ближайшее время от представителя миссии получить информацию, когда мы сможем провести онлайн-пересмотр программы. Это основная наша задача на сегодняшний момент".

Марченко уточнил, что параметры бюджета представители МВФ получили 2 недели назад. По его словам "следующую неделю мы будем работать в отношении того, каким образом будем дискутировать, что мы закладывали, почему именно так - дефицит бюджета, все параметры".

На вопрос, ждать ли транша до конца года, глава Минфина ответил: