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Как вывести страну из кризиса: экс-министр привел пример Великобритании Как отметил Борис Колесников, понадобились "жесточайшие реформы"

Бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как Великобритания во времена премьерства Маргарет Тэтчер сумела выйти из сложнейшего кризиса.

"Британия всегда была страной с по-настоящему рыночной экономикой, это родина промышленной революции. Из войны она выходила с более-менее переменным успехом. Заработала аэрокосмическая промышленность – они и Франция единственные, кто добились промышленной эксплуатации сверхзвуковых самолетов. Был мировой успех, и только энергетический кризис их остановил. Условно говоря, стоит поселок размером с Козин, а во дворе там собирают "Астон-Мартин" или "Бентли" – настолько у них высока инженерная культура", - сказал он.

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Оценивая годы правления премьер-министра Маргарет Тэтчер, Колесников отметил:

"Тэтчер в 1970-80 годах провела жесточайшие реформы… Британское правительство учло каждого шахтера, были во многих местах проведены эксперименты, выделены ссуды на создание бизнеса, этот бизнес через год разорился "в хлам". И правительство решило построить бизнес – торговлю, прачечные – и дать в бесплатную аренду... То есть разориться ты не можешь, потому что за тобой инвест-няня, только настоящая. И Британия вышла из сложнейшего кризиса".

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Напомним, бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" также объяснил экономический феномен Японии.