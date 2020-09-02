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Как Германия стала одной из топ-экономик мира: экс-министр раскрыл секрет Немцы после войны оказались в очень сложном положении, отметил Борис Колесников

Бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, как Германия, разрушенная Второй Мировой войной, смогла стать одной из лучших экономик мира.

По его словам, ситуация в Германии была "в чем-то схожая с Японией, в чем-то разная".

"Япония все-таки до Второй мировой была милитаризированной, но сельскохозяйственной страной. Германия всегда была с инженерной мыслью, одной из лучших в мире. Она была полностью уничтожена бомбардировками – промышленности нет, ничего нет. Немцы все получили по 40 новых марок, и Аденауэр (первый федеральный канцлер ФРГ – ред.) начал свой путь к успеху. Американцы дали огромные деньги частным компаниям под государственные гарантии. И никого это не смущало, не было никаких борцов с коррупцией, ее и по сей день нет", - отметил бывший вице-премьер.

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Как отметил Колесников, разница между ФРГ и ГДР "росла семимильными шагами, доказывая преимущества рыночной экономики перед плановой".

"Немцы оказались в очень сложном положении, но они были хорошо образованными людьми, у них было мастерство. За счет верховенства права, свободы личности, несмотря на ограничения, к 1965 году стали третьей экономикой мира", - сказал он.

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Напомним, бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" также объяснил экономический феномен Японии.