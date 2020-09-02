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Успех Японии: экс-министр объяснил экономический рывок Борис Колесников рассказал, как Япония стала второй экономикой мира после США

Бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" объяснил феномен Японии, которая после Второй мировой войны буквально за 20 лет смогла восстановить экономику из руин.

"Япония – полностью разрушенная страна, уничтоженная промышленность "в хлам". Страна, не имеющая никаких полезных ископаемых. За 20 лет она стала второй экономикой мира после США. Что очень важно? Во-первых, новое японское правительство сразу же запретило ввоз техноемкой продукции, ввозило сырье, покупало лицензии по всему миру. Откуда взялась японская электроника? Это все европейские производители, которые выросли в мегагиганты. Огромная экономическая помощь США, долгосрочные кредиты. Сразу японское правительство поставило крест на валютных и прочих финансовых авантюрах – только промышленность и услуги", - отметил Колесников.

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Он напомнил, что Япония с 1948 по 1968 года "с чистого листа построила производство 120 млн стали". В то же время, Украина за последние 150 лет, включая времена Российской империи и СССР, построила 135-138 млн тонн.

"Японцы очень солидарны друг с другом. Крупные автомобильные концерны раздавали маленькие заказы кооперативам. Чтобы у всех японцев была работа... Японский дух отличает ее от многих стран", - сказал бывший вице-премьер.

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Напомним, ранее бывший вице-премьер Борис Колесников в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие шаги должна делать власть, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом.