16:38, Сегодня

Обязательна одна вещь - эксперт посоветовал, как правильно купить стиральную машину Исполнительный директор Союза потребителей считает, что покупателю могут продать контрабандный или бывший в употреблении товар

В случае продажи некачественной стиральной машины без фискального чека продавец может отвечать по ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, отвечая на вопрос телезрительницы, которая купила стиральную машину, издающую "химический запах", который не проходит со временем.

"Товарный чек вам не имели права выдавать. С 2017 года на стиральные машины и телефоны – только фискальный чек. Просто сообщите продавцу, что есть статья 212 Уголовного кодекса, это уклонение от налогообложения, скажите, что по этому чеку напишете заявление в контролирующие органы для выхода на внеплановую проверку", - сказал эксперт.

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Несмиянов считает, что речь идет о покупке контрабандного товара.

"Скорее всего, вам продали либо б/у, либо контрабанду. В чем суть? Когда контрабанда попадает на территорию Украины, она не обслуживается официальными сервисными центрами, бывают даже такие модели стиральных машин, на которые в Украине нет запчастей", - сказал Несмиянов.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" Максим Несмиянов дал совет, как вернуть деньги за товар, купленный в интернет-магазине.