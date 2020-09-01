19:28, Сегодня

Куда исчезают деньги? В "Нафтогазе" рассказали о таинственном долге на 100 миллиардов Потребители рассчитываются за газ, но до НАК деньги не доходят, отметил Андрей Коболев

Общие долги перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставки газа превышают 100 млрд грн. Природа этого долга вызывает большие вопросы, поскольку потребители рассчитываются за газ, но до поставщика средства не доходят.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Общие долги всей системы газопотребления превышают 100 млрд грн. Важно, не за какой период эти долги, а какова природа этого долга. Украинский потребитель на самом деле очень дисциплинированный. Наш уровень расчетов у населения Украины, потребляющего газ - до 100%, может 98-99%. Это аналогично уровню в Европе и других странах", - сообщил глава "Нафтогаза".

По его словам, возникает вопрос - если украинский потребитель настолько дисциплинирован и платит свои счета, откуда возникают такие долги?