18:31, Сегодня

В "Нафтогазе" объяснили резкое подорожание газа для населения Андрей Коболев заверил, что в повышении цены нет ничего удивительного

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24" объяснил повышение цен на газ для населения.

На вопрос, почему газ стал на 50% дороже, Коболев ответил:

"Здесь есть определенная рыночная тенденция, которая происходит каждый год. Ежегодно цена летом проваливается очень низко, и, как правило, поднимается на зиму, на сезон большого потребления. Бывают определенные исключения, но общие тенденции цены газа - провал летом, повышение зимой. То же самое происходит сейчас, здесь нет ничего удивительного. Так работает рынок".

Читайте также: Украинцев три года обманывают – нардеп удивил заявлением о цене на газ

Глава "Нафтогаза" отметил, что украинский рынок является частью европейского.

"У нас есть определенные отклонения по времени и размеру изменения цены, но глобально Украина идет в фарватере европейского рынка газа. Если он растет, как правило, украинский рынок тоже растет", - добавил он.

Читайте также: "Ничего хорошего не вижу, цена вырастет": нардеп о нововведении по газу

Как известно, НАК "Нафтогаз Украины" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 грн за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 46% выше, чем месячная цена на август 2020 годы (3,24 грн за кубометр).

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ общественной сети "Опора" Татьяна Бойко рассказала, насколько изменится цена на газ для населения и увеличится количество людей, нуждающихся в субсидиях.