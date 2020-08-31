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Повышение зарплат в Украине: Ляшко объяснил, какой должна быть "минималка" Политик призвал освободить минимальную зарплату от налогов

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" назвал повышение минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн с 1 сентября "издевательством над людьми".

"Власть на 200 грн подняла минимальную зарплату. Я считаю, что это издевательство над людьми, реальная минимальная зарплата должна быть 8000 грн с 1 сентября. И освободить минимальную зарплату от налогов. Почему называется минимальная зарплата? Потому что это как раз тот минимум, который должен обеспечивать потребности семьи. Почему с минимума нужно платить налоги? Надо освободить от налогов", - отметил он.

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Как отметил политик, "налоги пусть платят те, кто получает большую зарплату, не минимальную".

"Два миллиона человек, которые получают минимальную зарплату, должны быть освобождены от налогов", - подчеркнул он.

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Ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что повышение минимальной зарплаты в Украине приведет к резкому уменьшению числа получателей субсидий.