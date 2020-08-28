19:36, Сегодня

Часть украинцев "отрежут" от субсидий - эксперт назвал сроки Украинцы тратят на содержание жилья до 40% суммарного семейного дохода

Повышение минимальной зарплаты в Украине приведет к резкому уменьшению числа получателей субсидий.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экономический эксперт Алексей Дорошенко.

"Мы говорим о субсидиях, а это связано с зарплатами. С 1 января следующего года минимальная зарплата, возможно, вырастет до 6000 грн, а затем, с 1 июля - до 6500 грн. Таким образом, фактическое большинство людей будет отрезано от субсидий, останутся только неработающие - пенсионеры и инвалиды, которые действительно смогут получать субсидии", - сказал он.

Читайте также: Кто в Украине получит субсидии: в Кабмине сделали важное уточнение

В свою очередь эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский напомнил, что субсидия зависит от соотношения цены и доходов семьи.

"Если брать европейский опыт, то в европейских странах семья тратит не более 10% суммарного семейного дохода на коммунальные услуги. У нас значительно выше. У нас тратят 37-38% на содержание жилья", - сообщил он.

Читайте также: Пересчет пенсий в Украине: в Пенсионном фонде сказали, кто сколько получит

Напомним, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" также разъяснил процедуру определения суммы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина.