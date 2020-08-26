"Чистой воды манипуляция": эксперт развеял миф о популярных магазинах
Максим Несмиянов рассказал, как магазины используют название "Конфискат"
Обувные магазины, имеющие в названии слово "Конфискат", на самом деле торгуют не конфискатом с таможни, а обычной обувью.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
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"Реальная история о магазине "Конфискат" в Одессе. Зашли контролирующие органы, спрашивают - почему вы называетесь "Конфискат"? Он открывает паспорт, у него фамилия Конфискат, фамилию изменил и сделал именной магазин", - рассказал он.
Как отметил Несмиянов, "не все, что называется "Конфискат", является конфискатом с таможни, это чистой воды манипуляция". Также, по его словам, ранее в данной сети "работали с поддельными чеками или вообще чеки не выдавали".
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Напомним, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала "Украина 24" также дал совет, как вернуть деньги за некачественную обувь.