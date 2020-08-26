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Как вернуть деньги за некачественную обувь – неожиданный совет от эксперта Если говорите – оно мне трет, то вам никто деньги не вернет

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире телеканала «Украина 24» дал совет, как вернуть деньги за некачественную обувь.

«Необходимо возвращать товар, который был неношеный, неиспользованный, на нем сохранились бирки. Вы говорите – не подошел цвет, это есть причина возврата. Если говорите – оно мне трет, то вам никто деньги не вернет», - отметил эксперт.

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Однако, по его словам, есть выход из ситуации.

«Могу дать плохой совет, как можно правильно обмануть, по закону. Меня как потребителя вообще не устраивает, что гарантия на обувь – 30 дней. Потребитель купил обувь в июне, походил до августа – тапочки расползлись. Необходимо вернуться в магазин, купить обувь такую же, семь дней подождать и с новым чеком вернуть старую обувь – и вернуть за нее деньги», - заявил Несмиянов.

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Напомним, ранее исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире канала "Украина 24" дал совет, как вернуть в магазин купленный мобильный телефон.