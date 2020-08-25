17:56, Сегодня

Повысят ли женщинам пенсионный возраст: в Кабмине дали ответ Пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни, отметили в Минсоцполитики

Советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, от чего будет зависеть повышение пенсионного возраста для женщин.

"Пенсионный возраст для женщин сейчас 59,5 лет, речь о его пересмотре не идет. Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соразмерным продолжительности жизни в Украине. Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", - сказал Шамбир.

Читайте также: "Основная проблема - Россия": Минсоцполитики о пенсиях для Донбасса

Советник министра не исключил, что, если в Украине будет увеличиваться продолжительность жизни, "будет проводиться анализ, и возможен будет пересмотр (пенсионного возраста – ред.)".

Читайте также: Как подтвердить стаж для пенсии: украинцам дали совет

Напомним, советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что части украинцев с 1 сентября повысят пенсии.