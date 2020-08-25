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Растаможивание "евроблях" должно быть минимальным — Ляшко объяснил почему Олег Ляшко рассказал, почему нельзя брать большие деньги с владельцев ввезенных автомобилей

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в эфире канала "Украина 24", что плата за растаможивание автомобилей из-за границы для простых украинцев должна быть низкой.

"Растаможивание должно быть минимальным, потому что людей эта машина кормит. Ясно, если ездят на "евробляхе" Роллс-ройс, то пусть платят большие деньги. А если человек покупает машину, чтобы возить товар, кормить семью, крутиться как белка в колесе – должно быть минимальное растаможивание", — сказал он.

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По словам Ляшко, власти должны найти другие способы пополнения бюджета вместо владельцев авто на еврономерах.

"За счет "евробляхеров" наполняют бюджет… Да не за счет них надо наполнять, а за счет создания рабочих мест. Чтобы было производство, а не с бедного драть еще больше", — сказал он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы сразу несколько проектов законов, касающихся проблеме ввезенных авто на европейских номерах. Они предполагают освобождение ввезенных машин от акциза, придется заплатить только таможенные платежи.

Ранее Ляшко заявил, что политика власти уничтожает рабочие места для украинцев.