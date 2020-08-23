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В Украине изменятся цены на б/у авто из США: чего ждать На ввоз аварийных авто могут наложить ограничения по инициативе МВД

Кабинет министров готовит инициативу по ограничению на ввоз в Украину аварийных машин из-за границы, это может повлиять на стоимость б/у авто из США.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал автоэксперт Станислав Бучатский.

"Есть проект постановления МВД, согласно которому хотят запретить регистрировать в Украине автомобили, которые подлежат утилизации за рубежом. Это постановление, регулирующее постановку на учет уже растаможенного автомобиля - авто, которое уже купили, оно приплыло в контейнере. Человек заплатил все платежи, приезжает в сервисный центр МВД получать украинские номера и на этом этапе ему теоретически могут сказать, что ваши документы "не такие" - нам кажется, что ваш автомобиль должен быть утилизирован где-то в США", - пояснил эксперт.

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По его мнению, в такой ситуации человек будет искать любые варианты легализовать эту машину в Украине:

"Или он будет подделывать документы, или искать "решал"-посредников, которые за вознаграждение будут делать определенные коррупционные действия, чтобы легализовать машину и поставить на учет. В худшем варианте эти машины поедут через другие страны, где нет таких запретов, например Грузия, будут там делать документы и потом попадать в Украину".

Бучатский считает, что эта инициатива не заблокирует ввоз американских авто в Украину, поскольку это выгодная покупка. Но в результате этого американские автомобили могут подорожать.

"В лучшем случае, они подорожают на несколько сотен долларов, которые будут тратиться на "решение проблемы" постановки на учет. В худшем варианте - на несколько тысяч долларов, если эти автомобили поедут через Грузию", - отметил он.

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Напомним, автоэксперт Юрий Прохода в эфире телеканала "Украна 24" дал советы украинцам, которые хотят ввезти и растаможить подержанный автомобиль из стран ЕС.