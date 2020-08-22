13:11, Сегодня

Повышение зарплат в Украине: Зеленский раскрыл подробности Президент заверил, что госбюджет выдержит три этапа повышения минималки

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" и "Сегодня" прокомментировал поэтапное повышение минимальной зарплаты в Украине до 6500 грн.

На вопрос, выдержит ли бюджет такую нагрузку, глава государства ответил:

"Обязательно выдержит. Я считаю, что это очень важно. Это не просто обещания. Минимальная заработная плата – к ней привязаны любые заработные платы в нашей стране. 5000 грн – это первое увеличение. Мы точно знаем, что мы можем увеличить до 6500 грн. Опасно это делать в короткие сроки. Это действительно очень опасно. Во-первых, в бюджете нет денег, но это опасно с точки зрения каких-то инфляционных процессов. Но мы уверены, правительство уверено, Национальный банк уверен, это общая позиция: 6000 грн мы собираемся ввести в начале 2021 года, 5000 грн – сейчас, с 1 сентября, и затем, в середине 2021 года, будет 6500 грн. Ну, во всяком случае, это наши обещания и не только. Расчеты".

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Президент заверил, что от повышения минималки "кроме того, что людям будет легче, ничего не будет".

"Все пугают, что бизнес уйдет в тень. Знаете, ну так тоже нельзя говорить - "Бизнес пойдет и тень, бизнес не хочет платить, бизнес не хочет платить налоги…". Есть бизнесмены, которые понимают, что надо платить налоги. А откуда она тогда будет появляться, эта социалка? Она же с неба не падает. Это увеличение, это правильное живое отношение к людям. Они не могут. Это же живые люди, они не могут чувствовать себя, простите, ну совсем нищими. Решение правильное, я рад, что мы к этому пришли. Это же комплексное решение", - сказал Зеленский.

Также глава государства анонсировал удешевление кредитов для украинцев:

"К этому вопросу и кредитное уменьшение нагрузки на кредиты, уменьшение процента по кредитам, и уменьшение процента по ипотеке. 10% ипотеки для всех людей в Украине должно быть. Это комплексное экономическое решение в поддержку украинцев, особенно сейчас в "ковид", когда денег нет. В такое уж, понимаете, сложное время живем".

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" и "Сегодня" также рассказал о ходе программы "Большое строительство" и планах насчет ремонта дорог в стране.