16:53, Сегодня

Если не понравился купленный арбуз - эксперт посоветовал, что делать Главная проблема, по словам директора Союза потребителей, - лень покупателей, которые не хотят нести арбуз обратно продавцу

Если покупатель приобрел неспелый или некачественный арбуз - его можно без проблем вернуть продавцу.

Об этом исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов рассказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрительницы.

"Статья 8 закона о защите прав потребителей говорит о том, что если вы купили некачественный или бракованный пищевой товар, вы его просто возвращаете. В супермаркет с чеком, на улице просто возвращаете. Обычно это происходит без спора, бывает такое, это называется "рекламация", - сказал эксперт.

Читайте также: Если попался некачественный товар: эксперт дал совет, как вернуть деньги

Популярное видео "Реальная политика": о планах Кравчука по Донбассу и выборах в Беларуси 10:47, 3 августа "Время Голованова": о Лукашенко с Дмитрием Гордоном и выборах с Андреем Пальчевским 11:46, 7 августа "Время Голованова": с Дмитрием Спиваком о действиях Лукашенко 10:11, 13 августа

По словам Несмиянова, "в цену уже включена составляющая списания товара".

Также исполнительный директор Союза потребителей посетовал на лень покупателей.

"Главная проблема в том, что просто обычно потребителю лень нести тяжелый арбуз обратно. И желательно не затягивать по срокам, сегодня купили – идеально, если сегодня же и вернули, максимум завтра, через пару дней вас просто не вспомнят", - сказал Несмиянов.

Читайте также: На рынке продали товар с плесенью: украинцам рассказали, как вернуть деньги

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" Украины Максим Несмиянов посоветовал, что нужно делать в случае, если покупатель случайно повредил товар в магазине.