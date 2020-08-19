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"Большое строительство" Зеленского: в Кабмине отчитались о важном шаге В правительстве придумали, как обеспечить Укравтодор необходимыми стройматериалами

В Украине в рамках реализации программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" правительство приняло меры, чтобы обеспечить сырьем строительство дорог в пяти областях.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

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По его словам, ведомство определило почти 80 участков, где можно добывать сырье для строительства дорог. Участки, расположенные неподалеку от будущего строительства, продадут на онлайн-аукционе.

"Инициатива Госгеонедр была вызвана потребностью в поддержке национального проекта президента Украины. Мы провели встречу с Укравтодором, они отметили приоритетные дороги, которые будут в этом и следующем году. Мы на скорую руку подготовили участки с запасами, где можно использовать это сырье в строительстве автодорог. Мы изучили, какое именно сырье нужно, какие ГСТУ необходимы для строительства дорог регионального, местного и государственного значения, и подготовили такие объекты", - рассказал Опимах.

По словам чиновника, кто угодно может купить этот участок - "прозрачно, на государственном аукционе, заплатив деньги в государственный бюджет".

"Мы стараемся убрать дефицит (стройматериалов - ред.), который создается. Это первая волна, мы выбрали 4-5 областей Левобережной Украины, где нам Укравтодор отметил, что здесь особенная нехватка сырья", - пояснил он.

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Напомним, председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков в эфире канала "Украина 24" заявил, что благодаря проекту "Большое строительство" в Украине удастся создать 38-40 тысяч рабочих мест в сфере строительства и ремонта дорог.

Также Александр Кубраков сообщил, что ведомство может за 3-4 года привести в порядок дороги в Украине.