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Угроза для ядерной безопасности - в Кабмине отреагировали на протесты в "Энергоатоме" "Энергоатом" выступил против собственной формулы цены на электроэнергию, отметили в Минэнерго

Ситуация, которая сложилась вокруг НАЭК "Энергоатом" из-за цен на электроэнергию, угрожает ядерной безопасности Украины.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник и.о. министра энергетики Александр Трохимец, комментируя протесты рабочих "Энергоатома".

Трохимец напомнил, что ранее "Энергоатом" обратился в Министерство энергетики с предложением - "мы готовы отдавать электроэнергию для нужд населения по одной копейке, а остальное будем продавать на свободном рынке электроэнергии, и при этом мы гарантируем, что будем безубыточными".

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По его словам, сейчас "Энергоатом" выступил против этой формулы.

"Идея в том, что весь объем электрической энергии, который продается и населению, и на свободном рынке... В итоге должна средневзвешенная цена электрической энергии быть не ниже себестоимости. И здесь "Энергоатом" вдруг говорит - нет-нет, у нас так не получается, так как цена на рынке ниже, чем будет эта средневзвешенная, то есть нам нужно продавать остальной объем по цене большей, чем на рынке. Я так понимаю, они хотят продавать дешевле себестоимости. Но если правительство закроет на это глаза, мы увидим еще одно "Центрэнерго" только размером на всю страну и с угрозой для ядерной безопасности", - подчеркнул советник и.о. министра.

Как отметил Трохимец, "если не будет хватать средства на эксплуатацию атомных энергоблоков, закончится все очень плачевно для страны, и правительство ни в коем случае этого не допустит".

"Энергоатому" нужно посчитать свою экономику и понять, насколько они готовы давать электрическую энергию для нужд населения... "Энергоатому" стоит перестать спекулировать и подстрекать рабочих, как они это сделали сегодня, а объяснить и правительству, и министерству, и своим людям, что необходимо делать", - добавил он.

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Напомним, профсоюз "Энергоатома" организовал в Киеве акцию протеста с требованием "пересмотреть дискриминационную политику" правительства по отношению к компании и принять меры для ее выхода из критического финансового состояния.