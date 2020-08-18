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Протесты в Беларуси – банкир объяснил, в чем выгода для Украины Белорусский айти-сектор может существенно помочь украинской экономике

Украина может переманить к себе айти-специалистов из Беларуси, если те в связи с событиями в стране захотят переехать.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса, комментируя протесты в Беларуси против Александра Лукашенко.

"Что может иметь существенное влияние на экономику Беларуси – они очень хорошо развили айти-сектор, там много айтишников. Но если "батька" победит и начнет закручивать гайки и сделает там полицейское государство, будет держаться нелегитимным, но властвующим – то этот сегмент должен уехать из страны", - отметил Фурса.

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Как отметил эксперт, в современной экономике айтишников всегда не хватает, особенно если они эмигрировали вместе со своими фирмами.

"Нужно перетягивать айтишников. Сейчас XXI век, и мы воюем за человеческий капитал. Если "батька" победит, то молодежь, образованная, живущая в парадигме европейской страны не сможет там жить. Украина будет конкурировать с Польшей за эти мозги", - пояснил он.

Отметим, что Министерство цифровой трансформации Украины объявило о готовности создать условия для переезда в Украину белорусских айти-компаний и специалистов в связи с ограничениями интернета в Беларуси.

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Ранее политолог Игорь Петренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что активизация протестов в Беларуси может вынудить президента Александра Лукашенко к компромиссу с оппозицией.