18:08, Сегодня

Должны ли украинцы платить за поверку счетчиков: экс-министр дал ответ Алексей Кучеренко напомнил о решении Верховного суда насчет поверки

В законодательстве Украины есть двойное толкование норм насчет поверки счетчиков на воду и тепло.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр по вопросам ЖКХ, народный депутат из "Батькивщины" Алексей Кучеренко.

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На вопрос от телезрителей, за чей счет проводятся поверки счетчиков, экс-министр ответил:

"Есть решение Верховного суда, что поверка должно происходить за счет монополиста. Но, согласно правилам "идиотской" реформы (подразумевается реформа ЖКХ, инициированная главой Минрегиона Аленой Бабак - ред.), написано, что за ваш счет. Мы сейчас вносим изменения в законе №2458... Он будет в ближайшее время первоочередным на сессии, может даже внеочередной. Если примут, этот вопрос будет раз и навсегда решен. Пока есть двузначное толкование".

Кучеренко отметил, что "на месте киевского водоканала вообще не поднимал бы этот вопрос, поверял бы эти счетчики и не "выпендривался".

"Я считаю, что была сделана глупость с начала реформы имени Бабак. Я убежден, что мне лично не нужен счетчик. Счетчик должен быть собственностью компании, которая предоставляет мне услуги. Именно она должна заботиться о его поверке, проверке, установке, замене", - пояснил он.

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Напомним, ранее депутат Верховной Рады из "Батькивщины" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как вырастут тарифы на газ в Украине.