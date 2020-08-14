Подорожает ли доллар: банкир рассказал, чего ожидать от курса гривни
Сергей Фурса прокомментировал заявление министра экономики о курсе 30 гривен за доллар
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит предпосылок для подорожания доллара до 30 гривен. О том, чего ожидать от курса валют в ближайшее время, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".
"Я думаю, вряд ли курс вернется (к отметке, которая была до увольнения главы НБУ Якова Смолия — ред.). Увольнение Смолия не прошло просто так, в Украине после этого заметно выросли девальвационные и инфляционные ожидания. Действительно, только психологический фактор толкал курс гривни вниз, но сейчас ситуация для гривни очень благоприятная. У нас в этом году впервые за много лет торговый баланс будет в плюсе, такого не было уже давно", — сказал он.
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По словам эксперта, экономически ситуация благоприятная, но есть и негативные моменты.
"Есть политические факторы, которые создают или могут создать давление на гривню. Это, например, проблемы в сотрудничестве с Международным валютным фондом, или попытки увеличить минимальную заработную плату", — сказал он.
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