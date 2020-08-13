21:13, Сегодня

Число безработных в Украине растет: что будет с рынком труда осенью Эксперты рассказали, что происходит с уровнем безработицы в Украине, и дали прогнозы

Украинцы работать дома не хотят и возвращаются в офисы. Мода на популярную во время карантина удаленную работу исчезает. В то же время количество безработных впечатляет. С начала введения карантина в армию безработных прибавилось более 400 тыс. человек. И это те, кто имеет официальный статус.

Какова ситуация сейчас, какие тренды на рынке труда и стоит ли ожидать новых увольнений и сокращений во время второй волны коронавируса — в сюжете "Украина 24".

Ольга стала одной из тех сотрудниц, чьи работодатели не выдержали карантина. И как следствие — люди потеряли работу.

"Закрылся институт. Конечно, не стало и обучения. Так и получилось. Просто думала, карантин закончится, и примут снова на работу", — говорит она.

Таких, как Ольга, безработных в Украине официально полмиллиона. И четыреста тысяч из них зарегистрировались в государственных центрах занятости именно с начала карантина.

"У нас большинство людей, состоящих на учете, имеют высшее образование. Это 50%. 30% имеют профессиональное техническое образование, остальные имеют общее образование", — рассказала Инна Бондини, начальник управления департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости.

Читайте также: Безработица в Украине резко выросла из-за карантина: озвучена статистика

Но, к сожалению, не все остаются довольны.

"Сложно найти с хорошей зарплатой, а так есть работа, но мало оплачивается, а на какую должность? Ведущий бухгалтер. То есть вы человек с высшим образованием, и так случилось, что вы без работы. И что предлагает центр занятости — зарплату меньше", — говорит Надежда.

Другой мужчина также имеет высшее образование. Более того, владеет пятью языками. Говорит — не помогло.

"Жду должность среднего звена, среднего руководящего звена. Но пока оставляет центр занятости ни с чем", — рассказывает Альберт Дегуч, который ищет работу.

Читайте также: Безработица в Украине: экономист указал на "анекдотический" момент

"Сокращают офисных работников и больше всего сокращают офисные процессы. Это эйчары. Это маркетинг. Это административно хозяйственный отдел, юриспруденция", — отметила Татьяна Пашкина, эксперт рынка труда.

Во время эпидемии трудовые отношения на расстоянии стали очень популярными. В разгар карантина, уверенно чувствовали себя те, кто привык работать дома. Ярослав Броло — видеодизайнер, фрилансер. Говорит, бояться нечего, стоит попробовать.

"Когда я переходил на фриланс, я зарабатывал втрое больше, чем на основной работе, и когда уходил, у меня было такое чувство, что я ухожу от чего стабильного, что стабильно капает каждый месяц", — рассказал Ярослав.

Удаленная работа стала трендом во время эпидемии. То, что сначала было мерами безопасности, быстро превратилось в способ экономии. На удаленную работу в начале карантина в четыре раза было больше запросов, нежели на офисную. Однако такая мода исчезает. Поэтому многие снова ищут именно офисную работу. Мы поинтересовались, какие предложения на рынке труда популярны.

Читайте также: Работа после карантина: эксперт рассказала, какие вакансии есть на рынке труда

Наибольшее количество вакансий — в перерабатывающей промышленности, сельском и лесном хозяйстве, торговле, в сфере госуправления, здравоохранения и правопорядка. Об этом рассказала начальник управления департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Инна Бондини.

Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина отметила, что количество вакансий растет, а уровень заработной платы у нас кризисный. Есть примеры, когда люди не хотят соглашаться на работу за копейки. Они имеют финансовую подушку и подработку и остаются безработными.

Альберт Дегуч — именно тот человек с финансовой подушкой и может позволить себе долгие поиски. Однако таких, как он, единицы.

"Я никого не кормлю, кроме себя, так что мне легче", - говорит он.

Читайте также: Работа за границей: появилась важная новость для украинских заробитчан

Интересно, что с ослаблением карантина, количество вакансий увеличилось. В тоже время число запросов уменьшилось. Эксперты объясняют это периодом отпусков и нежеланием людей что-то менять в жизни в этот период.

"В докарантинное время работу искали люди, у которых работа была, они просто рассчитывали ее поменять. Так во время карантина такие соискатели прекратили поиски и держались за работу, которая у них была и не стремились менять", — говорит HR-менеджер Александра Летова.

Какой будет осень, и что будет происходить на рынке труда во время второй волны коронавируса, никто не прогнозирует. Специалисты настроены оптимистично - экономика привыкает, и люди научились адаптироваться к новым обстоятельствам. Соответственно, всплеска безработицы не ждут.