12:01, Сегодня

Работа после карантина: эксперт рассказала, какие вакансии есть на рынке труда В службе занятости рассказали, какой уровень безработицы в Украине ожидается осенью

Какая ситуация ожидается к осени на рынке труда, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" начальница Управления предоставления услуг населению департамента реализации политики занятости Инна Бондини.

"Скорее всего, уровень безработицы будет таким же, как и на сегодняшний день - сейчас он увеличился. С начала карантина количество безработных увеличилось почти на 85%, и уменьшилось количество вакансий. Но мы уже видим тенденцию к увеличению количества вакансий, которые подают работодатели в государственную службу занятости. В частности, по сравнению с прошлым месяцем у нас есть на 8% больше вакансий, и это более 58 тысяч актуальных вакансий в нашей базе. Мы надеемся, что экономика будет приходить в себя от последствий карантина, и будем получать новые предложения от работодателей", — сказала она.

Читайте также: Сколько украинцев потеряли работу из-за карантина: озвучены шокирующие цифры

Эксперт рассказала, какие вакансии обычно предлагают в службе занятости.

"Это обрабатывающая промышленность, сфера обслуживания, логистика, здравоохранение, охрана правопорядка и другие. Это сферы, в которых вакансий больше всего. Уровень зарплаты немного вырос, но на сегодняшний день средний уровень зарплат по вакансиям — это как средняя температура по больницам - около 7 тысяч гривен. Больше всего вакансий с зарплатами от минимальной до 6 тысяч гривен, а в каждой десятой вакансии уровень зарплаты более 10 тысяч", — сказала она.

Эксперт добавила, что из тех, кто обращается в центры занятости, чтобы встать на учет в качестве безработных, больше женщин (53%), половина безработных имеет высшее образование, 40% — люди в возрасте более 40 лет.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказал, что в Польше будет расти спрос на заробитчан из Украины, поскольку все больше поляков едут на заработки в страны Западной Европы.