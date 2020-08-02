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Украине обещают потерю 6-8% ВВП из-за коронавируса Эксперт рассказал, как эпидемия повлияла на экономику Украины

Об ухудшении экономики Украины из-за эпидемии коронавируса рассказал экономист Андрей Длигач в эфире телеканала "Украина 24".

"В Украине мы посчитали, проведя исследование примерно 500 компаний, что только треть из них готова к новым реалиям, к посткарантинному и карантинному периоду. Мы имеем отложенную реакцию, треть скрытой безработицы. Мы имеем существенное снижение экономических показателей, поступлений в бюджет, растущий дефицит бюджета и не растущий, как хотелось бы, экспорт", — сказал он.

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Исходя из этих данных, Длигач привел конкретные цифры потерь экономики.

"Все это приведет к тому, что Украина в этом году потеряет от 6 до 8% ВВП, а в следующем мы надеемся на восстановление, но оно, конечно, будет идти не такими высокими темпами, как сейчас прогнозируется", — сказал он.

Ранее глава национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, почему Украина не справилась с эпидемией коронавируса.