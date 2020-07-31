17:49, Сегодня

Это европейская практика — нардеп о скандальной особенности платежек за газ Алексей Кучеренко рассказал, почему распределение газа вывели в отдельную платежку

Почему украинцы вынуждены платить за доставку газа даже тогда, когда им не пользуются (например, в отпуске), рассказал в эфире телеканала "Украина 24" Алексей Кучеренко, первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Я объясню логику газовой компании и то, что произошло за последние два года в ходе так называемой реформы. Логика потребителя: Я не пользуюсь газом, зачем я буду платить за транспортировку? Их логика: Вы не пользуетесь, но газ ведь подается, происходит работа по доставке газа и обслуживанию сети. Не конкретно по вашей квартире, а в целом. Работают компрессоры, газораспределительные станции и так далее", — сказал он.

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Кучеренко объяснил, для чего разделили услуги в платежке.

"Это сделано для того, чтобы отделить этот вид деятельности — распределение газа он называется, — и равномерно разбить его по каждому месяцу. А базировались эти расчеты на вашем потреблении газа в прошлом году. Поэтому вам кажется, что летом это весомый платеж, потому что газа вы потребляете меньше, а зимой потребление растет, и эта плата, наоборот, будет меньше", — сказал он.

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По словам Кучеренко, не платить за транспортировку газа можно только при одном условии — если вы откажетесь от газа вообще.

"Это европейская практика, и на самом деле тут главное, что у вас в конечной платежке этот платеж процентов 10, а 90% — это цена самого газа", — сказал он.

Ранее Кучеренко заявлял, что государство не контролирует рынок ЖКХ.