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Есть один оживленный сегмент — эксперт о том, в какое жилье вкладывать деньги Эксперт по недвижимости рассказал, жилье какого типа сейчас продается лучше всего

Стоит ли сейчас инвестировать деньги в недвижимость и в какую именно, рассказал эксперт по рынку недвижимости Ярослав Цуканов в эфире телеканала "Украина 24".

"Все зависит от вида недвижимости. Первичный рынок сейчас не очень бодрый, продаж почти нет, потому что сильно сказался кризис. Ситуация с "Укрбудом", который обанкротился, тоже влияет. Поэтому люди не очень спешат вкладывать деньги в первичную недвижимость. На вторичном рынке тоже не лучшая ситуация, потому что люди перестали покупать на карантине. Очень упала цена на продажу и на аренду жилья. Но есть еще один сегмент — загородная недвижимость. Много домов были выставлены в аренду и были сданы. И сейчас мы наблюдаем спрос на земельные участки и на дома стоимостью до 200 тысяч долларов в пределах 40 км от Киева. Это такой сегмент, который ситуативно сейчас развивается", — сказал он.

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По словам эксперта, пока неизвестно, когда рынок оживится.

"Восстановление рынка недвижимости — это растущая экономика. Только после того, как людям хватает на первичные потребности, они откладывают деньги, которые через несколько лет оседают на рынке недвижимости. То есть это такой "жирок", который формируется на базе многолетнего труда. Пока не будет роста экономики, не будет и оживления на рынке недвижимости", — сказал он.

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