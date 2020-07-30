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Вернуть товар, который не подошел: украинцам дали практичный совет Представитель Союза потребителей рассказал, на каком основании можно вернуть товар в магазин

Что лучше сказать продавцу при возврате товара, который вам не подошел, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в эфире канала "Украина 24".

"Никогда не говорите, что вы товаром пользовались. Не дай Бог сказать, что вы включили наушник, а он не так работает. Потребитель говорит: "Мне кажется, что оно б/у". А по такой причине никогда в жизни деньги не вернут. Или: "Мне кажется, что плохо работает звук". По этой причине тоже не вернут. Лучше сказать, что цвет не подошел. Потому что закон у нас не на стороне покупателя, а на стороне продавца", — сказал он.

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При этом есть товары, возврат которых невозможен по закону. К примеру, если вы купили костюм или шторы и подшили их, вернуть уже не получится. Кроме того, есть перечень товаров, которые вообще не подлежат возврату, их 31 категория: парфюмерия, косметика, золото, постельное белье, диски и так далее. Это при условии, если товар качественный. Брак же можно вернуть, если есть чек.