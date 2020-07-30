Вернуть товар, который не подошел: украинцам дали практичный совет

Представитель Союза потребителей рассказал, на каком основании можно вернуть товар в магазин

Вернуть товар, который не подошел: украинцам дали практичный совет

Что лучше сказать продавцу при возврате товара, который вам не подошел, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в эфире канала "Украина 24".

"Никогда не говорите, что вы товаром пользовались. Не дай Бог сказать, что вы включили наушник, а он не так работает. Потребитель говорит: "Мне кажется, что оно б/у". А по такой причине никогда в жизни деньги не вернут. Или: "Мне кажется, что плохо работает звук". По этой причине тоже не вернут. Лучше сказать, что цвет не подошел. Потому что закон у нас не на стороне покупателя, а на стороне продавца", — сказал он.

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При этом есть товары, возврат которых невозможен по закону. К примеру, если вы купили костюм или шторы и подшили их, вернуть уже не получится. Кроме того, есть перечень товаров, которые вообще не подлежат возврату, их 31 категория: парфюмерия, косметика, золото, постельное белье, диски и так далее. Это при условии, если товар качественный. Брак же можно вернуть, если есть чек.

Ранее эксперт рассказал, как определить, соответствует ли цена на товар акционному ценнику.

Источник Украина 24 Теги покупки