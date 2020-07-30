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Просроченные продукты в магазинах: эксперт рассказал, как вернуть деньги Представитель Союза потребителей рассказал, как быть с продуктами, у которых истек срок употребления

Как вернуть деньги за купленные в магазине просроченные продукты, рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов в эфире канала "Украина 24".

"Что касается некоторых продуктов, то есть, например, детские сырки, которые я видел просроченные на 90 дней. Потому что продавец не понимает, почему сырок должен храниться 14 дней по закону, а не 90 или 180, как там есть. Там срок хранения зависит от того, какой холодильник. Вот хранили не в том холодильнике и думали, что можно хранить его полгода. Продукт и испортился", — рассказал он.

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По словам эксперта, вернуть деньги за такой продукт очень просто, если есть чек.

"Без чека, к сожалению, вернуть сложно. А с чеком — легко: приходите, показываете, забираете деньги", — сказал он.

Также, по словам эксперта, часто неправильно указывают сроки пригодности к употреблению и сроки реализации, а это не одно и то же.

"Закон у нас про маркировку дырявый. Написано "Вжити до..." и написана граничная дата. Но не обозначается, что это именно (употребление или реализация — ред.). И вот написано "употребить до 28-го", и до 28-го его и продают. Я такое не рекомендую брать, потому что если это конечный срок, то вы просто отравитесь", — сказал он.

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